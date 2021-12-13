Глава МИД Австрии призвал использовать «Северный поток – 2»

Предпринимаемые в Европе попытки регулярно ставить проект «Северный поток – 2» под сомнение являются неразумными, строительство газопровода завершено, его надо использовать, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Министр иностранных дел Австрии выразил мнение, что «Северный поток – 2» – абсолютно приемлемый проект, поэтому неправильно каждый раз при дискуссии о РФ ставить его под сомнение, передает ТАСС.

«Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», – сказал Шалленберг.

Он напомнил, что по этому газопроводу состоялись переговоры ЕС и США, которые привели к разумному подходу обеих сторон. «Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать», – подчеркнул министр.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

Тем временем цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр. В прошлый четверг топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.