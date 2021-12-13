 

Глава МИД Австрии призвал использовать «Северный поток – 2»

13.12.2021, 22:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Предпринимаемые в Европе попытки регулярно ставить проект «Северный поток – 2» под сомнение являются неразумными, строительство газопровода завершено, его надо использовать, сообщил глава МИД Австрии Александер Шалленберг на полях встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Министр иностранных дел Австрии выразил мнение, что «Северный поток – 2» – абсолютно приемлемый проект, поэтому неправильно каждый раз при дискуссии о РФ ставить его под сомнение, передает ТАСС.

«Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергии]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение», – сказал Шалленберг.

Он напомнил, что по этому газопроводу состоялись переговоры ЕС и США, которые привели к разумному подходу обеих сторон. «Для меня удивительно, что эта тема и проект каждый раз снова подвергается сомнению. Он завершен. Мы должны его использовать», – подчеркнул министр.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

Тем временем цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр. В прошлый четверг топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Ефремов «с трудом» узнал себя на видео с места ДТП

13.05 / Вице-губернатор Техаса рассказал о «катастрофе», устроенной администрацией Байдена на границе США

08.09 / Вместе с главой МЧС России на учениях погиб кинорежиссер Мельник

18.04 / Эксперты назвали безопасные для путешествий страны

15.01 / СБУ разоблачила схему поставок некачественных боеприпасов в ВСУ

03.11 / Иран заявил о предотвращении захвата танкера американцами

25.05 / Денисова сообщила, что состояние здоровья политзаключенного Газиева – критическое

27.11 / Газпром подтвердил оплату долга Молдавией

13.11 / Цены на нефть снизились на перспективах спроса

31.12 / Финпомощь в связи с январским локдауном получило более 355 тыс. украинцев – Минсоцполитики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика