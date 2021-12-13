В “Дії” невозможно сгенерировать COVID-сертификат. Минцифры обещает исправить технические проблемы в ближайшее время

После идентификации личности приложение не может подтянуть сертификат, сообщая об ошибке.

В Минцифры объяснили, что сгенерировать сертификаты невозможно из-за сбоя в электронной системе здравоохранения (ЭСЗ), куда вносят данные о вакцинации.

В министерстве обещают исправить технические проблемы в ближайшее время.

В eZdorovya сообщили, что на центральном компоненте ЭСЗ произошел инцидент, повлекший сбои на двух из трех групп серверов, на которых хранится подписной контент.

“Это повлияло на текущие трудности взаимодействия пользователей с ЭСЗ. Специалисты eZdorovya и Национальная служба здоровья осуществляют работы по переходу на резервную среду данных. На время проведения восстановительных работ ограничен трафик на центральную базу данных. Поэтому запросы пользователей временно не обрабатываются”, – говорится в сообщении.

В релизе также указано, что в 17.45 быстродействие системы было восстановлено до нормального уровня. Переключение системы на резервное хранилище подписного контента тоже уже завершено.

https://www.facebook.com/ezdorovya/posts/1304905723289323

Однако пользователи “Дія” продолжают сообщать о сбое в работе приложения. В Facebook приложения некоторые пользователи заявляют в комментариях под постами, что у них не отображаются все документы, сгенерированные в “Дії”.

Скриншот: Дія / Facebook

Скриншот: Дія / Facebook

Контекст:

“Дія” – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На портале доступно 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей “еМалятко”.

Сегодня стартовало бета-тестирование услуги “єПідтримка”. В рамках проекта для получения 1 тыс. грн за вакцинацию виртуальные карты в банках – партнерах государственной программы оформили более 1 млн граждан, сообщал утром глава Минцифры Михаил Федоров.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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