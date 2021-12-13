К “Северному потоку – 2” должно применяться европейское энергетическое законодательство – главы МИД Украины и ФРГ

“Дмитрий Кулеба поблагодарил свою немецкую коллегу за четкую позицию по “Северному потоку – 2″. Министры согласились, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что главы МИД двух стран также обсудили вопрос мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

В частности, Кулеба подтвердил приверженность Киева “политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта”. По словам министра, Украина “активно выступает за действенную работу нормандского формата как важной площадки для переговоров”. Кулеба поблагодарил ФРГ, которая с Францией “прилагает усилия для возвращения России за стол переговоров”.

“Высоко ценим, что в коалиционном соглашении нового правительства Германии уделяется приоритетное внимание восстановлению мира в нашем государстве. Мы конструктивно настроены двигаться вперед в рамках процесса мирного урегулирования, который должен начинаться с вопросов безопасности. Уверены, что полное воплощение принципа “сначала безопасность” позволит добиться дальнейшего прогресса и в политической части Минских договоренностей”, – сказал глава МИД Украины.

Бербок заверила в “непреклонной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, готовности к совместной работе по возобновлению переговоров в нормандском формате”, подчеркивается в сообщении МИД.

Бербок заявила 12 декабря в интервью ZDF, что “Северный поток – 2” пока не может быть одобрен.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить Россию и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Сейчас газопровод проходит сертификацию в Германии. “Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В компании “Оператор ГТС Украины” допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Агентство Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода “Северный поток – 2”, если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что если Путин хочет увидеть поставки газа по “Северному потоку – 2”, возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.

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