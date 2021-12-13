Объявлены номинанты премии «Золотой глобус»

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявили номинантов на премию «Золотой глобус» в категориях «Лучшая мужская роль в драматическом фильме», «Лучшая женская роль в драматическом фильме», «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле», «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле».

За награду в номинации «Лучший драматический актер» поборются Бенедикт Камбербэтч, Хавьер Бардем, Махершала Али, Дензел Вашингтон и Уилл Смит. У женщин на награду «Лучшей драматической актрисы» претендуют Джессика Честейн, Оливия Колдман, Николь Кидман, Леди Гага и Кристен Стюарт, передает РИА «Новости».

В категории «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» номинированы Леонардо Ди Каприо («Не смотрите наверх»), Питер Динклэйдж («Сирано»), Эндрю Гарфилд («Тик-так… БУМ!») Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Энтони Рамос («На высоте мечты»).

В номинации «Лучшая женская роль в комедии или мюзикле» участвуют: Марион Котийяр («Аннетт»), Алана Хаим («Лакричная пицца»), Дженнифер Лоуренс («Не смотрите наверх»), Эмма Стоун («Круэлла»), Рэйчел Зеглер («Вестсайдская история»).

На звание «Лучшего режиссера» претендуют Кеннет Брана («Белфаст»), Джейна Кэмпион («Власть пса»), Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»), Стивен Спилберг («Вестсайдская история») и Дени Вильнев («Дюна»).

Ранее сообщалось, что фильм «Купе номер 6» финского режиссера Юхо Куосманена номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

79-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоится 9 января.