Напавший на стоматолога в Москве оказался известным продюсером

Ударивший ножом стоматолога в Москве клиент оказался известным продюсером – 59-летним Мурадом Оганесяном, выпустившим фильм «Сволочи», информирует РенТВ.

Оганесян был гендиректором продюсерского центра «Парадиз», выпустившего фильмы «Сволочи», «Руд и Сэм», «Неадекватные люди» и других.

Еще бизнесмену принадлежали компании «Парадиз Видео», «Парадиз Диджитал» и «Парадиз Медиа», которые выпускали фильмы на разных носителях, передает РенТВ.

Ранее СК возбудил дело после нападения на стоматолога в Москве.

До этого сообщалось о том, что в доме 6 по Ясному проезду мужчина с ножом напал на врача стоматологии и ранил его ножом. В настоящее время доктор находится в тяжелом состоянии. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02». Причина нападения сейчас выясняется, по предварительным данным, это пациент стоматологической клиники.