 

Блогеры «негодуют» из-за показа в баре роликов о вреде алкоголя

13.12.2021, 19:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На экранах в одном из баров Санкт-Петербурга начали показывать ролики о вреде алкоголя, призывающие беречь себя и вести здоровый образ жизни, однако такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

Информация об этом появилась в Instagram в сториз и постах двух блогеров – Юрия Кузнецова и Ивана Медведева. Блогеры отметили, что «негодуют» из-за демонстрации таких роликов, и поинтересовались у подписчиков, уместно ли показывать такое в баре, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На ситуацию также обратил внимание Telegram-канал «Mash на мойке».

Многие пользователи ресурса высказали свое мнение на счет резонансной ситуации. Мнения разделились на два лагеря: те, кто явно против подобных трансляций и всего того, что ограничивает их личный выбор, и те, кто не видят в этом ничего плохого и считают, что как минимум, алкоголь нужно употреблять в умеренных количествах, а лучше придерживаться здорового образа жизни.

Как выяснилось, ролики о вреде алкоголя были взяты с YouTube канала «Человек разумный». На канале содержатся несколько видеороликов, рассказывающих о вреде алкоголя и его влиянии на организм.

Ранее российский ученый Роман Лункин поддержал идею церкви о проведении антиалкогольных уроков в школе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Обнародованы лучшие фотографии 2020 года по версии World Press Photo. Фоторепортаж

05.04 / Эксперты снова говорят о дефиците видеокарт, который продлится до середины 2022 года

27.05 / Состоялся выход преемника роскошного седана Lincoln Town Car

26.02 / Баканов заявил, что СБУ проведет экспертизу “пленок Медведчука – Суркова”

19.10 / За прошлую неделю Нацполиция открыла почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов

06.10 / Мнения: Немцы очень странно ведут себя в истории с Навальным

16.10 / Госдеп не подтвердил участие США во встрече по Афганистану в Москве

06.04 / CNN – Америку тревожит наращивание Россией присутствия в Арктике, пусть даже и на её собственной территории

26.09 / Украина возвращает свое – Зеленский о победе Усика над Джошуа

16.09 / Штаб Трампа «вернул Америке величие» с помощью МиГов и Калашникова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика