Блогеры «негодуют» из-за показа в баре роликов о вреде алкоголя

На экранах в одном из баров Санкт-Петербурга начали показывать ролики о вреде алкоголя, призывающие беречь себя и вести здоровый образ жизни, однако такая инициатива вызвала неоднозначную реакцию.

Информация об этом появилась в Instagram в сториз и постах двух блогеров – Юрия Кузнецова и Ивана Медведева. Блогеры отметили, что «негодуют» из-за демонстрации таких роликов, и поинтересовались у подписчиков, уместно ли показывать такое в баре, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На ситуацию также обратил внимание Telegram-канал «Mash на мойке».

Многие пользователи ресурса высказали свое мнение на счет резонансной ситуации. Мнения разделились на два лагеря: те, кто явно против подобных трансляций и всего того, что ограничивает их личный выбор, и те, кто не видят в этом ничего плохого и считают, что как минимум, алкоголь нужно употреблять в умеренных количествах, а лучше придерживаться здорового образа жизни.

Как выяснилось, ролики о вреде алкоголя были взяты с YouTube канала «Человек разумный». На канале содержатся несколько видеороликов, рассказывающих о вреде алкоголя и его влиянии на организм.

Ранее российский ученый Роман Лункин поддержал идею церкви о проведении антиалкогольных уроков в школе.