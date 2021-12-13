Зеленский лично вручил композитору Покладу орден

“Посвятив свою жизнь музыкальному искусству, вы стали действительно мастером. Без преувеличения, ваша музыка является голосом Украины. Ваши песни звучат по всему миру. Эти композиции относятся к лучшим жемчужинам национального духовного достояния, без которых невозможно представить современную украинскую культуру”, – сказал Зеленский композитору.

Фото: president.gov.ua

8 декабря в интернете разгорелся скандал – жена композитора Светлана Поклад сообщила, что Офис президента решил поздравить ее мужа с юбилеем в мессенджере Viber. По ее мнению, этим президент “оскорбил, унизил одного из самых великих людей этой страны”. Она подчеркнула, что предыдущие президенты “мужа поздравляли все лично! По крайней мере, звонком, телеграммой или адресом. Если были в стране! Не было – ехали помощники, министры с цветами и орденами!” Позднее она удалила пост, а 11 декабря пояснила, что хотела сказать “о непрофессионализме тех, кому поручено дело”.

12 июня Поклад сообщила о назначенной встрече с президентом и показала “ту самую эсэмэску, только не в Viber, а лично в руки” – поздравление повторяет текст, опубликованный пресс-службой Зеленского.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3076645972609044&id=100007910143201

После встречи с Зеленским она также показала фото полученного композитором ордена.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3077271889213119&id=100007910143201

Зеленский присвоил звание Героя Украины Покладу 9 декабря, накануне его 80-летнего юбилея.

Контекст:

Композитор и опермейстер Поклад – заслуженный деятель искусств УССР, народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, член Национального союза композиторов Украины.

Он написал более 150 песен, в том числе “Ой летіли дикі гуси”, “Чарівна скрипка”, “Тиха вода”, “Кохана”, “Зелен-клен”, а также музыку к более чем 10 фильмам и мюзиклам, включая анимационные ленты “Как казаки…” и “Энеида”. Писал песни на слова Юрия Рыбчинского, Дмитрия Луценко, Бориса Олейника. Их исполняли Нина Матвиенко, София Ротару, Назарий Яремчук, Тамара Гвердцители, Василий Зинкевич.

В этом декабре три бывших президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – обратились к нынешнему главе государства с просьбой присвоить Покладу звание Героя Украины, учитывая его “колоссальный личный вклад в формирование культурного пространства Украины”.

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