В Днепре задержали подозреваемого во взрыве авто под офисом депутата облсовета – полиция считает, что он готовил убийство

Правоохранители напомнили, что 8 декабря в Днепре перед офисом депутата областного совета взорвался автомобиль Opel.

“В салоне авто находился автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие. Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, произвести не менее трех выстрелов в здание. После этого автомобиль взорвался от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления”, – сообщили в Офисе генпрокурора.

Фото: dp.npu.gov.ua

Полицейские опросили свидетелей, провели ряд обысков, изучили записи с камер видеонаблюдения и задержали мужчину, который, по мнению следствия, установил в багажнике автомат и приспособил его для дистанционной стрельбы, чтобы убить депутата, “у которого с подозреваемым возникли долговые обязательства”.

“Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм”, – рассказали в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (подготовка к совершению умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Во время обысков по месту жительства мужчины и в его авто обнаружены пистолет и патроны, которые он носил и хранил без предусмотренного законом разрешения.

Правоохранители не называют имени вероятной жертвы покушение, но местное издание “Depo.Днепр” пишет, что взрыв произошел под офисом депутата областного совета от фракции “Блок Вилкула Украинская перспектива” Юрия Симонова. В ноябре Симонов стал председателем областного отделения партии УДАР.

Издание отмечает, что это уже второй взрыв в этом здании за год – первый был 21 июля. Тогда выяснилось, что взрывное устройство заложили в водосточную трубу. Выбило стекла в окнах на всех этажах здания.

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