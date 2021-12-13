 

Названы изобретения, которые советские ученые и инженеры представили первыми в мире

13.12.2021, 17:24, Новости дня
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Бытует мнение, что советские ученые и инженеры ничего не создавали самостоятельно, а все открытия и изобретения подсматривали у своих коллег на Западе. Мягко говоря, это не совсем так, отмечают эксперты, которые назвали наиболее запоминающиеся разработки советских специалистов.

Достаточно вспомнить о первом запущенном космическом спутника и микроволновой печи. Последнюю, кстати, представили на выставке за неделю до нападения Германии на СССР в 1941 году.

Спутниковая связь и спутниковое телевидение, кстати, у нас также появилось на десятилетие раньше, чем в США. Вот только обычные люди об этом не знали. Правительство и не собиралось воплощать в жизнь уникальные отечественные разработки. Они оставались только в чертежах или опытных образцах.



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