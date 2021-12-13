Ученые определили три этапа старения организма человека

Типичный процесс старения организма человека исследовали в Стэнфордском университете. В результате ученые четко определили три этапа, в течение которых мы переходим от одного периода старения к другому.

На каждом этапе очевидными становятся изменения в белке кровяной плазмы, отмечают исследователи.

Как правило, первый этап старения заканчивается в возрасте 38 лет. Второй продолжается до 60-ти, а третий – до 78 лет. После у среднестатистического человека начинается период глубокой старости. Исследования проводились в фокус-группе из 4263 добровольцев. Возраст колебался от 18 до 95 лет. На основе полученных данных ученые собираются создать систему омоложения организма с применением специальных препаратов.