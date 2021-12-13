Силуанов назвал показатели итоговой инфляции в 2021 году

Инфляция по итогам 2021 года составит порядка 8%, к концу 2022 года она вернется к 4%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Инфляция у нас выше наших плановых значений, и в текущем году, по оценкам, инфляция будет около 8%. В рамках мер по реагированию и реализации мер денежно-кредитной политики мы видим, что Центральный банк абсолютно адекватно реагирует на нынешнюю ситуацию с тем, чтобы инфляция у нас вошла в наши плановые, таргетные уровни, речь идет о 4%. И мы рассчитываем, что к концу следующего года именно так и произойдет», – сказал Силуанов в интервью ТАСС.

Он отметил, что текущий всплеск инфляции связан с глобальными трендами, так как денег странами с резервными валютами «напечатано много», а цены на ключевые товары, включая сырье, возросли по всему миру.

«Мы находимся в глобальной экономике, цены в Российской Федерации также тенденцию имеют к росту», – добавил министр.

Российское руководство намерено реагировать на это балансировкой бюджета с учетом доходов, которые будут получены на следующий год и предстоящие три года.

При этом бюджет не будет источником дополнительных ресурсов, влияющих на инфляцию и инфляционные ожидания, добавил он. Глава ведомства напомнил, что приняты меры по стабилизации цен.

«Речь идет и о введении экспортных пошлин, речь идет о договоренности с нашими товаропроизводителями. Но понятно, что мы не можем повлиять на глобальные тренды при расчете этого показателя, и глобальные тренды у нас были за последнее время именно на повышение инфляции», – сказал Силуанов.

Ранее в ФАС заявили, что в новом году топливный рынок будет спокойнее, чем в 2021, принятые правительством меры позволят удержать цену бензина в пределах инфляции.