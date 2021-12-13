 

Украина назвала необоснованными слова Путина о долге перед Россией

13.12.2021, 15:25, Новости дня
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Украинская сторона считает необоснованным заявления об обязательствах перед российской о передаче зарубежных активов СССР, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, сообщил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.

В 1994 году Украина и РФ подписали соглашение о нулевом варианте, по которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.

Украина же обязывалась передать РФ свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможным ратификацию соглашения Радой.

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».

«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.



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