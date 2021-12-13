Глава МИД Германии разъяснила заявление о «Северном потоке – 2»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода «Северный поток – 2», напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.

По ее словам, профильное ведомство приостановило сертификацию, так как необходимо юридически разделить владельца трубопровода, его оператора и поставщика энергоносителя, передает РИА «Новости».

«Это было сделано еще несколько дней назад Федеральным сетевым агентством ФРГ», – объяснила она.

Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему.