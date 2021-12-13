Пациент ударил ножом стоматолога в Москве

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13.12.2021, 14:38, Новости дня
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На врача стоматологии в столице напал неизвестный, сообщил источник со ссылкой на сообщения очевидцев.

Нападение произошло на севере Москвы, неизвестный атаковал с ножом, передает ТАСС со ссылкой на собеседника.

Врач после нападения находится в тяжелом состоянии, добавил он. Очевидцы вызвали полицию. Причина нападения выясняется.

По данным РЕН-ТВ, пациент ранил врача в стоматологии ножом, инцидент произошел в частном учреждении в Ясном проезде. По предварительным данным, мужчине не понравилось то, как доктор лечил его зубы.

Ранее полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении экс-зампреда правительства Ингушетии Багаудина Цолоева. Источник сообщал, что Цолоев в НИИ глазных болезней в Москве якобы пригрозил врачу убийством.



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