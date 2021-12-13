Общество: Взрыв в Серпуховском монастыре списали на самоубийство

На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик, которого также поразило взрывом. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой суицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка?

В понедельник утром на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье сработало самодельное взрывное устройство (СВУ). Предположительно, взрыв устроил выпускник местной православной гимназии. Изначально сообщалось о семи пострадавших, впоследствии это число выросло до 12. В качестве причины взрыва указывался конфликт бывшего воспитанника с учениками и преподавателем гимназии.

Позже было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК РФ по Московской области Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва, сообщается на сайте ведомства.

Через несколько часов после происшествия священник Серпуховского округа Игорь Чабан заявил, что осуществивший взрыв в гимназии погиб. Ранее уже поступали сообщения о смерти подозреваемого, но позже они были опровергнуты.

Также священник отметил, что взрыв произошел не внутри помещения монастыря, а на территории рядом с гимназией, дверь была закрыта, и подрыв произошел около двери, у крыльца. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что взорвавший самодельное взрывное устройство не состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

«Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщает, что взрыв устроил бывший выпускник православной гимназии Владислав Струженков, у которого в 2015 году обнаружили рак щитовидной железы, из-за чего она была удалена. Кроме того, у юноши наблюдались проблемы с психикой и суицидальные мысли. Указывается, что Струженкова перевели в православную гимназию, «потому что над ним издевались в обычной школе». Позже источник в правоохранительных органах подтвердил наличие у подростка проблем с психикой после операции.

При этом к обеду понедельника СК отверг данные о том, что взрыв был совершен подозреваемым из мести. Как отметила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, молодой человек пытался совершить самоубийство общеопасным способом.

Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя случившееся, отметил: «Где бы ни происходили подобные нападения – они вызывают одинаковую скорбь и желание не допустить подобного в будущем». «Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал он в своем Telegram-канале.

В целом же в РПЦ призывают не спешить с выводами. «Мы не знаем точных мотивов поступка этого подростка», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, никто не застрахован от инцидентов такого рода. «Где бы человек ни учился, он может стать жертвой и разрушительной идеологии, и каких-то своих психологических проблем, или в конце концов он может сойти с ума. Прежде чем реагировать на эту ситуацию, необходимо получить более точные данные о происшествии. Поэтому нужно просто дождаться результатов следствия», – полагает Кипшидзе.

Религиовед, кандидат исторических наук Роман Силантьев придерживается несколько иной точки зрения. «Лет десять назад произошедшее списали бы на подростковый возраст с сопутствующими ему проблемами, на личные обиды и прочее, и тему бы закрыли. А также посокрушались бы, что у нас стало много попсы, шансона и предложили бы запретить компьютерные игры. Но теперь очевидно: параллельно с распространением очередной волны коронавируса у нас идет пандемия массовых вооруженных нападений на учебные заведения», – считает он.

По словам эксперта, в РФ в этом году было зафиксировано рекордное количество предотвращенных, а также реализованных случаев подобных атак. «Если брать все регионы, то такие инциденты предотвращались чаще, чем раз в неделю. Вот буквально несколько дней назад в Москве поймали парня, который практически пришел в школу с оружием, а перед этим высказал соответствующие угрозы. В целом, после трагедии в Перми предотвратили минимум 15 таких случаев, а два – не смогли. К тому же, в этом году был еще и расстрел в Казани», – напомнил Силантьев.

Собеседник отметил: подростка перевели в Серпуховскую гимназию из обычной школы из-за того, что там его подвергали издевательствам. «Мать и отчим руководствовались тем, что в православной приходской школе их сын не будет подвергаться «буллингу». В православных школах ситуация с этим действительно лучше, но и здесь тоже бывает всякое. С другой стороны, я не знаю ни одного человека, у которого бы в школе не было конфликтов», – подчеркнул эксперт.

«У парня, вполне возможно, была обида на весь мир, которую усиливал поставленный ранее онкологический диагноз. Также, как я понимаю, парень много общался с отцом, который увлекался оружием. Это тоже могло сыграть свою роль»,

– детализировал собеседник. «И я не думаю, что сам Струженков считал себя православным. Не удивлюсь, если вскоре на основе изучения его мессенджеров и соцсетей выяснится, что он интересовался сатанинской идеологией», – допустил эксперт.

По мнению Силантьева, чтобы предотвратить такие случаи в будущем, в православных гимназиях должны работать высококвалифицированные психологи, которых немного – несколько человек на каждый регион. При этом у церковных приходов нет денег на таких специалистов.

«Конечно, сейчас будут проверять под микроскопом весь процесс обучения в Серпуховском монастыре. Но, чтобы избежать таких трагедий в дальнейшем, нужно также тщательнее мониторить активность учеников с соцсетях и организовывать более гибкий подход к тестам при поступлении в православные учебные заведения. Кроме того, со следующего года вступает в силу ограничение на продажу огнестрельного оружия. Но все это только понижает вероятность таких инцидентов, но не исключает их полностью», – резюмировал эксперт.

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