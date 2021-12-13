Охранник открыл стрельбу в Москве

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13.12.2021, 14:38, Новости дня
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Охранник открыл огонь в северо-западной части столицы, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, инцидент попал на видео.

Ролик опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

Согласно этим данным, стрельба велась из огнестрельного оружия, инциденть произошел ночью по адресу Живописная, 21.

7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов. Сообщалось, что он якобы изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».



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