Ломаченко снова праздновал победу в бою без украинского флага. Кличко и Стерненко вомутились

Комментируя информацию о том, что Ломаченко был без украинского флага, Владимир Кличко изложил определение патриотизма из “Википедии”, согласно которому патриотизм или национальная гордость – “это чувство любви, преданности и привязанности к родине”.

“Василий Ломаченко победил, поздравляю. Но представлял ли он свою страну, не использовав ее флаг? WTF”, – написал боксер.

Wikipedia: “Patriotism or national pride is the feeling of love, devotion, and sense of attachment to a homeland. The sentiment is a shared oneness among the people.” @VasylLomachenko won, congrats, but did he represent the Country with his NON use of his Country’s flag? WTF pic.twitter.com/RoPdl4DdTc

— Klitschko (@Klitschko) December 12, 2021

На церемонии объявления победителя Ломаченко использовал вместо флага страны флаг своего родного города Белгород-Днестровского (старое название – Аккерман).

Некоторые фанаты не узнали флаг и писали в Instagram бренда Ломаченко, что он праздновал победу с флагом Испании.

Многие комментаторы выразили резкое неодобрение его поступком. Активист Сергей Стерненко в Twitter попросил помочь ему найти на фото флаг Украины, “а то он его что-то не видит”.

Сьогодні вночі громадянин України Ломаченко переміг у двобої з ганцем Коммі.

Допоможіть знайти на фото прапор України у Василя, а то я щось не бачу.

Прапор м. Білгород-Дністровський є.

А де національний? pic.twitter.com/KTbxjMYnu7

— Serhii Sternenko (@sternenko) December 12, 2021

Після перемоги над Коммі ломаченко накинув на плечі замість прапору України прапор Аккерману * . “Дякую, що не кцпський триколор”… pic.twitter.com/w4E8IaZczQ

— Сергій Чуб (@Chubajs99) December 12, 2021

Боксер Ломаченко вийшов на бій в Нью Йорку проти Коммі з прапором “держави Аккерман”, міста Білгород-Дністровського Одеської області, звідки він родом. А якби народився в якомусь селі де ні прапора, ні герба. Біда була би. От як ковбасить малороса від жовто блакитного. pic.twitter.com/VkZAevDaqf

— Oleg Helgiv (@Helg40498291) December 12, 2021

Журналист Егор Чечеринда заявил в Facebook, что такой же флаг боксер вывесил и в своем имении в Калифорнии. “Надеюсь, украинские болельщики по достоинству оценят тоску Василия по родному Аккерману на далекой Лос-Анджелесщине, где боксер “вынужденно” проживает, скучая по родным березкам и осинам”, – написал журналист.

Это уже не первый скандал из-за флага в карьере Ломаченко.

В предыдущие годы – в течение почти всех боев на профессиональном ринге, по оценке XSport, – Ломаченко был на ринге с украинской символикой. После побед на Олимпийских играх в 2008 и 2012 году Ломаченко также получал медали под флагом Украины.

Однако 26 июня 2021 года после победы над японцем Масайоши Накатани боксер вышел на церемонию оглашения победителя без флага и другой украинской символики. Во время предыдущего боя с американцем Теофимо Лопесом в 2020 году (его украинский боксер проиграл) национальной символики также замечено не было.

Контекст:

Ломаченко в ночь с 11 на 12 декабря победил ганского спортсмена Ричарда Комми по решению судей и получил титул интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

Бой против Комми – второй поединок украинца в этом году. 27 июня Ломаченко победил японца Накатани техническим нокаутом в девятом раунде.

Предыдущий поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе Ломаченко провел с американцем Теофимо Лопесом в октябре 2020 года. Бой продлился все 12 раундов. По единогласному решению судей победу одержал Лопес: 116:112, 119:109, 117:111. После этого он стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, WBC и IBF (первые три пояса ранее принадлежали Ломаченко).

Ломаченко по итогам ноября 2021 года возглавляет рейтинг боксеров легкого веса по версии WBO.

