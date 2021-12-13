“Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит”. Никитюк похвасталась кольцом за 1,5 млн грн

На официальном сайте бренда указано, что только кольцо из этой коллекции стоит €48 тыс. (примерно 1,5 млн грн).

“Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит”, – подписала снимки 34-летняя Никитюк.

“Кто этот человек? Покажите нам его!” – попросила в комментираях к посту tany.yana.

“Очень тонкий намек на подарочек”, – прокомментировала la.na7299.

“Не бриллианты красят человека, а парикмахер, и то не человека, а седые корни”, – пошутила alexandra_lapchuk.

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Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.

В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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