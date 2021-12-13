 

Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим тишины, военный ВСУ подорвался на мине

13.12.2021, 8:41, Новости дня
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Вблизи Талаковки Донецкой области оккупанты вели огонь из противотанковых ручных гранатометов; в направлении Крымского Луганской области – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Попасной и Катериновки, что в Луганской области, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В результате подрыва на взрывном устройстве оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Он находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

С начала суток 13 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1257161864776427

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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