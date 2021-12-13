 

МИД выразил разочарование подходом Европы к вопросам безопасности

13.12.2021, 8:23, Новости дня
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Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает.

«Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут «плыть по течению» и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет», – рассказал он РИА «Новости».

Рябков выступил с критикой последних действий альянса вкупе с США, он указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса к границам России.

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике», – сообщил дипломат.

Рябков подчеркнул, что развитие ситуации по такому сценарию наводит на мысль, что западные партнеры готовятся к повторению опыта Карибского кризиса.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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