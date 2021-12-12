 

Подавляющее большинство жителей Новой Каледонии высказалось против независимости от Франции

12.12.2021, 20:12, Новости дня
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Согласно предварительным результатам голосования, вариант “нет” выбрали 96,49% избирателей, “да” – 3,51%.

Явка на референдум составила 43,90%, то есть почти 81 тыс. жителей, имеющих право голоса.

* #REFERENDUM2021 – RÉSULTATS PROVISOIRES *

 Participation : 43.90 % soit 80 938 votants

 Suffrages exprimés : 97.01 % des votes soit 78 517

 NON : 96.49 % des suffrages exprimés soit 75 762 votants

 OUI : 3.51 % des suffrages exprimés soit 2 755 votants pic.twitter.com/5tBGNtZFcl

— Haut-commissariat988 (@HC98800) December 12, 2021

В ноябре 2018 года подобный референдум уже проводился, 56,7% высказались против отделения от Франции. Сторонники независимости, имеющие две трети кресел в новокаледонской ассамблее, инициировали повторный плебисцит, и на этот раз число сторонников сецессии возросло.

Предыдущий плебисцит по тому же вопросу проходил 4 октября 2020 года. Против суверенитета Новой Каледонии тогда высказались 53,26% избирателей.

Контекст:

Согласно договору Нумеа 1998 года, Новая Каледония имеет право трижды проводить референдум о самоопределении. Сейчас это французская территория с широкой автономией.

На островах архипелага, расположенного в Тихом океане, проживает около 270 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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