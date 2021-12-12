 

В Ивано-Франковской области из-за непогоды ограничили движение транспорта

12.12.2021, 20:12, Новости дня
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Ограничение вступило в силу в 17.00, оно коснулось трасс:

Н 09 Мукачево – Киев (на участке от села Яблуница до Ивано-Франковска); 
Н 10 Стрый – Черновцы – Мамалыга;
Р 21 Долина – Хуст;
Р 24 Татаров – Каменец-Подольский (на участке от села Татаров до города Коломыя).

В ГСЧС сообщили, что в течение дня в Ивано-Франковской области спасатели несколько раз помогали гражданам, попавшим в ДТП.

Утром в селе Ивановцы столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии были госпитализированы четверо пострадавших. Днем в селе Пуков на автодорогу М-12 упало дерево. Спасатели разрезали его и освободили проезжую часть.

“В 15.51 помощь спасателей понадобилась бригаде медиков, автомобиль которых застрял в сугробе во время следования по вызову в село Мишин Коломыйского района. Спасатели на пожарном автомобиле доставили медиков к больному”, – рассказали в Госслужбе по ЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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