Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате

Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, следует из заявления по итогам встречи глав МИД в Ливерпуле.

«Мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилиям Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений в целях урегулирования конфликта на востоке Украины», – цитирует документ РИА «Новости».

Как указывается в заявлении, «мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент (США Джо) Байден в своем разговоре с президентом (РФ Владимиром) Путиным 7 декабря».

Напомним, что Госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.

Ранее сообщалось, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.