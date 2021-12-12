В США заявили о подготовке контрмер на случай вторжения РФ на Украину

США готовы принять различные меры в отношении РФ в случае ее гипотетического вторжения на Украину, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в показанном в интервью телеканалу Эн-би-си.

«Президент Джо Байден ясно сказал президенту (Владимиру) Путину, и я ясно говорил это министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России», – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Блинкен не привел никаких доказательств якобы агрессивного поведения Москвы в отношении Киева.

Также он заявил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО, если будут соответствовать предъявляемым требованиям.

«Альянс подтвердил в 2008 году, что… открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство и будут соответствовать требованиям, это приблизит (решение вопроса)», – сказал Блинкен.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск РФ вблизи Украины.

Напомним, Вашингтон утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.