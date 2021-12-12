Путин назвал распад СССР трагедией

Президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия-1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.

«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической РФ под названием Советский Союз», – цитируете его РИА «Новости».

Также он отметил, что в 1990-е годы в РФ по сути шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.

«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил… Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», – сказал Путин.

Ранее Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде РФ в 1990-е годы.