 

Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, четверо госпитализированы – ОГА

12.12.2021, 13:37, Новости дня
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“Всего в приемное отделение Новояворовской районной больницы имени Юрия Липы Яворовского района с жалобами на плохое самочувствие обратились 10 детей, четверо из которых госпитализировали. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Предварительный диагноз, установленный медиками, – “отравление неизвестным веществом”, – сказано в сообщении. 

Все дети, которые сообщили о симптомах отравления, были на хоккейном матче на “Ледовой арене” в Новояворовске. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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