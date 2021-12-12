Во Львовской области 10 детей отравились неизвестным веществом, четверо госпитализированы – ОГА

“Всего в приемное отделение Новояворовской районной больницы имени Юрия Липы Яворовского района с жалобами на плохое самочувствие обратились 10 детей, четверо из которых госпитализировали. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Предварительный диагноз, установленный медиками, – “отравление неизвестным веществом”, – сказано в сообщении.

Все дети, которые сообщили о симптомах отравления, были на хоккейном матче на “Ледовой арене” в Новояворовске.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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