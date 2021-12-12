 

В ОРДЛО на прошлой неделе доставили более 130 тонн гумпомощи от Международного комитета Красного Креста и ООН – ГПСУ

12.12.2021, 11:24, Новости дня
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“Через контрольные пункты въезда/выезда “Новотроицкое” и “Счастье” за неделю проехали 17 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев”, – говорится в сообщении.

На временно оккупированные территории доставили продуктовые и гигиенические наборы, мебель, хозяйственные и медицинские товары.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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