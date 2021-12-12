Глава МИД Германии оказалась в тупике из-за «Северного потока – 2»

Немецкие СМИ указали на то, что занявшая пост главы МИД Германии Анналена Бербок оказалась в тупике из-за своей позиции и позиции правительства Германии по «Северному потоку – 2».

Политический обозреватель Йоханнес Лейтойзер в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung отметил, что как сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Бербок выступала резко против газопровода. Однако как представитель правящей коалиции она была вынуждена согласиться с тем, что Социал-демократическая партия Германии «не будет готова отказаться от газопровода, строительство которого уже завершено». Сейчас Бербок напоминают о ее предыдущей позиции, а министр в ответ «разве что может указать молчаливыми жестами, что трубопровод вряд ли будет работать, если РФ применит силу против Украины», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду депутаты германского Бундестага нового созыва избрали социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером. Бербок назначена министром иностранных дел. Как отметил немецкий политолог Александр Рар, Бербок не имеет никакого опыта во внешней политике и не видит, в каких областях можно работать с Россией. Директор по научной работе фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов выразил мнение, что Шольц не будет поддерживать радикальный настрой Бербок.