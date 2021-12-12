 

США обещали отправить войска в Европу при «вторжении» РФ на Украину

12.12.2021, 0:50, Новости дня
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Если РФ «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет, сообщил глава американского государства Джо Байден.

Байдена спросили, отказались ли США от идеи отправлять войска на Украину. Президент США ответил: «Никогда не было таких планов». При этом в случае эскалации будут приняты экономические меры, «влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно», передает РИА «Новости».

Байден также заявил, что в случае российского «вторжения» на Украину войска США будут отправлены в восточные страны НАТО, передает ТАСС.

Напомним, по версии США, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». РФ неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.



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