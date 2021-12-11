 

Названы способы сократить количество телефонного спама

11.12.2021, 21:40, Новости дня
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Телефонный спам стал настоящим бедствием для современных людей. Вам то и дело звонят в рекламных целях, а среди «привлекательных» предложений постоянно попадаются и мошеннические, утверждают эксперты.

Для того чтобы избавиться от назойливых звонков, достаточно соблюдать два простых правила, говорят специалисты. Во-первых, заведите дополнительный телефонный номер для общения со всякими интернет-площадками, электронными магазинами и сайтами объявлений. Если есть запасной (старый) мобильник, вставьте эту «техническую» сим-карту в него, а сам аппарат вовсе не обязательно постоянно носить с собой.

Во-вторых, свой основной номер используйте только для связи с проверенными абонентами. И никогда не отвечайте на звонки, не записанные в вашей телефонной книге.



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