300 тысяч роутеров MikroTik несут угрозу заражения вирусами на глобальном уровне

Угрозой для всего глобального Интернета названы маршрутизаторы MikroTik. Таких по всему миру сейчас используется не менее 300 тысяч, утверждают представители компании Eclypsium.

Специалисты провели исследование, во время которого выявили опасную уязвимость в этих роутерах. По мнению экспертов по кибербезопасности, такие устройства практически не защищены и могут быть использованы хакерами для осуществоения DDoS-атак.

Проблема еще в том, что маршрутизаторы распространились во многих странах мира и используются для осуществления связи с передачей важных данных. Специалисты рекомендуют обновить прошивку в роутерах хотя и понимают, что сделать это при таком количестве рассеянных по всему миру абонентов непросто.