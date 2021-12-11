Шмыгаль объявил о рекордных за пять лет иностранных инвестициях в украинскую экономику

“В 2021 году, по оценкам экспертов, общая сумма иностранных инвестиций в экономику Украины составит $6,5 млрд. Это рекордный уровень за последние пять лет, с тех пор как была введена новая методология их подсчета от НБУ”, – написал он.

По данным премьера, большая часть инвестиций – “результат того, что предприятия с иностранным капиталом свои доходы, прибыль реинвестируют в свою деятельность и развитие”.

“Национальная экономическая стратегия правительства предполагает, что с 2025 года мы должны выйти на уровень иностранных инвестиций в $15 млрд ежегодно. Для этого приняты и имплементируются более 10 различных программ поддержки инвесторов и улучшения инвестиционного климата”, – объяснил Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/475428707357671

Контекст:

30 октября Шмыгаль сообщал, что правительственный офис UkraineInvest получил заявки уже на $2 млрд инвестиций от украинских и иностранных компаний.

В ноябре премьер говорил, что за девять месяцев 2021 года сальдо прямых иностранных инвестиций в Украину составило $4,8 млрд. Он отметил, что за весь 2017 год было $3,7 млрд, а за весь 2018-й – $4,5 млрд.

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