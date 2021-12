“Пыльно, холодно и до странности безмятежно”. Аппарат Perseverance прислал новое фото с Марса

“Доброе утро с Марса – там, как всегда, пыльно, холодно и до странности безмятежно”, – говорится в сообщении.

Good morning from Mars — where as usual it’s dusty, cold, and strangely serene.

Download this image: https://t.co/KoHK9s1Jfz

More photos: https://t.co/jQbq9rXW53 pic.twitter.com/GJuOIROClE

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) December 10, 2021

Контекст:

Марсоход NASA Perseverance (“Настойчивость”) покинул Землю 30 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года он успешно сел на поверхность Марса.

Аппарат прислал на Землю фотографии Красной планеты, в том числе цветные, и аудиозаписи с поверхности планеты. В сентябре он впервые успешно взял образцы марсианского грунта.

Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет исследовать геологию планеты и климат, проложит путь для изучения Красной планеты людьми и станет первой миссией по сбору и хранению марсианских камней и реголита.

Позднее NASA в сотрудничестве с Европейским космическим агентством отправит космический корабль на Марс, чтобы собрать запечатанные образцы с поверхности и вернуть их на Землю для углубленного анализа.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—