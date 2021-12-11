 

В результате торнадо в американском штате Кентукки погибли 70 человек, есть жертвы в других штатах

11.12.2021, 20:36, Новости дня
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Он отметил, что утром была уверенность, что “будут потеряны” более 50 жителей штата, а поздно вечером возникло опасение, что к концу дня могут погибнуть более 100 человек.

По словам Бешира, по территории Кентукки основной торнадо прошел расстояние около 365 километров, и принес разрушения, которые не похожи “ни на что из того, что видел” ранее, отмечает Reuters.

CBS News уточняет, что о непогоде были предупреждены жители девяти штатов США, в некоторых из них зафиксированы смертельные случаи. В частности, появление торнадо в Теннесси привело к смерти пяти человек, в штате Иллинойс – двух.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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