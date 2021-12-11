Вучич заявил об усилении войск Сербии российскими противотанковыми ракетами

Поставки из РФ пусковых установок противотанковых управляемых ракет «Корнет» в Сербию укрепят боеспособность сухопутных войск, сообщил глава страны Александр Вучич после совещания с военными в городе Ниш.

«До конца года мы ожидаем противотанковые установки «Корнет», которые поступают из России. Они значительно укрепят наши сухопутные войска», – цитирует сербского лидера РИА «Новости».

Ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин сообщил о закупке новых комплексов противовоздушной обороны «Панцирь», произведенных в России.