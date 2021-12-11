 

Эксперты назвали очень опасной привычку ставить смартфон на зарядку ночью

11.12.2021, 17:12, Новости дня
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Светлана Муреева из компании Itel, а также другие эксперты призывают россиян отказаться от опасной привычки оставлять на ночь смартфон подключенным к зарядному устройству.

Как правило, люди полагают, что в таком состоянии устройство не представляет никакой опасности. Но рисков нет до тех пор, пока нормально работает программное обеспечение, и процесс зарядки автоматически останавливается, как только уровень заполнения батареи достигает 100%.

Но возможны программные сбои. Кроме того, никто не даст гарантии, что никогда не случится короткое замыкание в проводах или в местах соединений. Смартфон в этом случае может загореться и даже взорваться, предупреждают эксперты. Поэтому проводите зарядку только тогда, когда вы можете контролировать ситуацию.



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