Эксперты назвали очень опасной привычку ставить смартфон на зарядку ночью

Светлана Муреева из компании Itel, а также другие эксперты призывают россиян отказаться от опасной привычки оставлять на ночь смартфон подключенным к зарядному устройству.

Как правило, люди полагают, что в таком состоянии устройство не представляет никакой опасности. Но рисков нет до тех пор, пока нормально работает программное обеспечение, и процесс зарядки автоматически останавливается, как только уровень заполнения батареи достигает 100%.

Но возможны программные сбои. Кроме того, никто не даст гарантии, что никогда не случится короткое замыкание в проводах или в местах соединений. Смартфон в этом случае может загореться и даже взорваться, предупреждают эксперты. Поэтому проводите зарядку только тогда, когда вы можете контролировать ситуацию.