 

Зеленский ответил на петицию, предлагающую обязать чиновников использовать уточнение “за средства налогоплательщиков”

11.12.2021, 16:54, Новости дня
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Ответ разместили на сайте главы государства 10 декабря. 

Зеленский поблагодарил тех, кто поддержал петицию “за активную гражданскую позицию и внимание к вопросу информирования об использовании средств, направляемых на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры”. 

“Учитывая высокую общественную значимость поднятого вопроса, поддерживаю предложение по обеспечению широкого освещения информации об источниках, объемах и порядке финансирования строительства и реконструкции объектов, включенных в программу “Большое строительство”, – заявил президент. 

Он сообщил также, что обратился к правительству с просьбой разработать и реализовать механизм “широкого и доступного информирования общественности” об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры. 

“Я предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств в целях реализации проектов программы “Большое строительство”, а также обеспечить ссылку на него на всех информационных материалах указанной программы. Считаю, что появление такого ресурса будет способствовать не только обеспечению прозрачности использования публичных средств, но станет стимулом для формирования в обществе культуры добросовестной уплаты налогов, а следовательно – будет способствовать выведению части экономики из тени”, – добавил Зеленский. 

Эта петиция была опубликована на сайте главы государства 21 сентября, к 21 ноября она набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом. 

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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