 

Импорт угля из США в Украину осуществляется по формуле “Роттердам плюс” – эксперт Центра Разумкова

11.12.2021, 15:24, Новости дня
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“Все контракты, которые украинские тепловики заключили на импорт угля из США, привязаны к котировкам агентства Argus Dayly Coal в регионе “Амстердам-Роттердам-Антверпен”. Для украинского читателя этот индекс более известен как API2 – тот, что был положен в основу формулы импортного паритета (“Роттердам плюс”)”, – сообщил эксперт.

По его информации, последняя импортная партия угля из США стоила украинским компаниям почти $190 за тонну. Омельченко подчеркнул, что только цена фрахта по внешним контрактам достигает $30–35 за тонну, в то время как в формуле “Роттердам плюс” транспортная составляющая не превышала $12,5.

“Без импорта угля из США украинскую энергосистему уже ожидали бы проблемы. Очевидно, что без прозрачного ценообразования, основанного на европейских принципах, никто не поставлял бы в Украину уголь. Еще в 2016 году я говорил, что импортный паритет с привязкой к прозрачному ценовому индексу в Европе – единственный цивилизованный путь ценообразования на уголь, природный газ и нефтепродукты”, – добавил Омельченко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2480840955381409&id=100003665867954

Контекст:

Формула “Роттердам плюс” была введена постановлением НКРЭКУ №289 от 3 марта 2017 года “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии”. Согласно постановлению, в цену электроэнергии закладывалась стоимость угля, исходя из котировок индекса API2 европейского хаба ARA (Амстердам – Роттердам – Антверпен).

23 августа 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), упразднила формулу “Роттердам плюс” в связи с началом действия нового рынка электрической энергии.

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года в четвертый раз закрыла дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия в нем состава преступления. Перед этим Специализированная антикоррупционная прокуратура закрывала дело уже трижды. Досудебное расследование длилось с 2017 года. 

Высший антикоррупционный суд отклонил иск ферросплавных заводов бизнесмена Игоря Коломойского. Они требовали от прокуратуры возобновить уже закрытое дело “Роттердам плюс”. Такое решение суд принял 13 октября после четырех месяцев рассмотрения дела.

Рассмотрение исков заводов Коломойского длится с 10 июня 2021 года. До этого состоялось 13 заседаний ВАКС, на которые истцы по очереди не являлись, писал 5 октября “Главком”. Единственными потерпевшими от формулы считают себя эти два ферросплавных завода, отмечало издание.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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