 

Польша пожаловалась на Францию за отношение к России

11.12.2021, 15:10, Новости дня
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Франция ведет себя излишне мягко по отношению к РФ и избегает более решительной политики, посчитали в институте международных отношений при правительстве Польши.

«Французские власти избегают более решительной политики в отношении России, опасаясь реакции со стороны пророссийской оппозиции, ослабления позиции Франции по отношению к США и растущей роли НАТО», – передает RT сообщение организации.

При этом авторы критикуют Париж за то, что он стремится разрешать спорные ситуации через прямой диалог с российский лидером Владимиром Путиным. В заключение в правительственном центре утверждают, что РФ будет пользоваться этой ситуацией для «расшатывания обстановки в ЕС».

Ранее в пресс-службе МИД РФ сообщили, что РФ и западным странам необходимо начать диалог по гарантиям безопасности, отношения подошли к критической черте. В министерстве отметили выраженную президентом США Джо Байденом в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным»готовность к налаживанию серьезного диалога по вопросам, касающимся обеспечения безопасности Российской Федерации».

Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.



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