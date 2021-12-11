Дизайнеры дали советы по украшению дома к Новому году

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11.12.2021, 11:00, Новости дня
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Эксперты рассказали, как именно стоит украшать дом, чтобы правильно встретить 2022-й – год Голубого (Черного) Водяного Тигра.

Отдать предпочтение можно различным оттенкам голубого и синего. Подойдет также серебристый и белый, рассказала «Вечерней Москве» арт-эксперт, историк архитектуры, автор и руководитель детской студии дизайна и архитектуры Лариса Бундова.

«Я бы рекомендовала сделать камин. В прошлом году друзья решили украсить свою дизайнерскую квартиру для детей, и я сделала им камин из утеплителя, потолочных плит и клея для потолочных плит. Он так всем понравился, что его оставили как украшение интерьера. А себестоимость его составила всего 1000 рублей», – рассказала дизайнер.

В современном декоре все реже используется мишура и дождик, отметила Бундова. «Сейчас очень большой выбор светодиодных гирлянд. Гирлянда белого цвета – более классическая и будет сочетаться с любым интерьером. С цветными – может оказаться не совсем тот вариант, который вы ожидаете», – отметила эксперт.

Также она посоветовал обязательно украсить праздничный стол и добавить хотя бы несколько еловых веточек и свечей для атмосферы.

Свои тенденции существуют и для украшения елки. Так, дерево можно декорировать минималистично в скандинавском стиле или, наоборот, украсить большим количеством декора – в американском.

«Лично мне очень нравится использование винтажных украшений. Они добавляют уюта, воспоминаний, шарма и особой эстетики. Также можно сымитировать елку из гирлянды на стене или сделать ее из проволоки и дерева. Главное – она должна подходить к интерьеру», – считает арт-эксперт.

Ранее сообщалось, что «Новогодний набор», куда входят искусственная ель, гирлянды, набор елочных шаров, звезда, мишура, бутылка шампанского и мандарины, в ноябре подорожал на 19% в годовом выражении – почти до 5 тыс. рублей.



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