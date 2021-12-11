 

Разумков: 13 партий общеукраинских обратились ко мне с предложением их возглавить

11.12.2021, 10:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На вопрос, были ли уже такие предложения от олигархов или крупного бизнеса, он ответил, что не было, и пока на него никто не выходил. “Я надеюсь, что не выйдет, и я справлюсь с этим сам, с командой”, – добавил он.

Он также выразил надежду, что и в городах, и  в районах найдутся люди, которые помогут ему строить партию. На уточнение, будет ли политик связываться с крупным бизнесом, он прямо не ответил, сказав только, что “мы прошли этот путь в 2019-м году”. 

“Вы недооцениваете количество людей, которые сегодня приходят с предложением поддержки. Это не то, что деньги приносят, говорят: “На, возьми денег”. Кто-то предлагает офисы, кто-то помогает помочь в организации процесса… За этот промежуток времени, для понимания, – абсолютно безвозмездно, то бишь даром, что является уникальным для украинского рынка, по состоянию на сегодня, когда мы пишем это интервью, 13 партий общеукраинских обратилось с предложением их возглавить. 13″, – подчеркнул Разумков.  

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером.

Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

Отозвали Разумкова с должности спикера на фоне разногласий с монобольшинством по поводу закона об олигархах. За проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждали возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

8 ноября Разумков заявил о создании межфракционного объединения “Разумная политика”. 16 ноября о его создании официально объявил первый вице-спикер Александр Корниенко. В состав МФО входит 24 нардепа. 

Разумков также намерен строить свою партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Semana – Болсонару получил штраф за нарушение карантинных мер

23.03 / “На западном фронте у нас без перемен”. Лавров обвинил Евросоюз в разрушении связей с Россией

22.07 / Трамп пожелал «всего хорошего» подозреваемой в секс-торговле подруге банкира Эпштейна

17.05 / DELFI – из-за экономии эстонская армия расформирует свой оркестр в полном составе

01.04 / Россияне выразили уверенность в отсутствии цензуры для комиков

19.10 / “Ты прекрасна”, “Позволь мне это лизнуть”. Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку

28.02 / На нефтяном месторождении в ЯНАО прорвало трубопровод

12.09 / Пискарев сообщил об использовании «Умного голосования» для агитации россиян за границей

27.07 / В РФ предложили повысить минимальную цену шампанского

26.11 / Путин поручил помочь семьям погибших и пострадавших шахтеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика