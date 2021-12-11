 

Москва призвала избежать ракетного кризиса в Европе

11.12.2021, 10:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока не поздно необходимо избежать нового ракетного кризиса в Европе, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Он добавил, что, согласно российской позиции, гарантии безопасности могут обсуждаться в рамках диалога с США по стратегической стабильности.

«В группе по стратстабильности есть направление работы, которая официально называется как "действия, имеющие стратегический эффект», – отметил дипломат.

Попытки военного и военно-технического освоения территорий у российских границ и ответ Москвы, российские конструктивные предложения о непродвижении НАТО на восток – эти действия имеют стратегический эффект, указал замглавы ведомства.

«Именно там – в формате этой группы – мы прежде всего будем заниматься отработкой соответствующих сюжетов и заранее призываем наших коллег принять в расчет такую перспективу: ситуация поменялась, больше мириться с происходящим мы не будем, они должны из этого исходить», – сказал Рябков.

Напомним, США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года президент РФ направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / Вертолет упал в Белое море в Архангельской области

04.08 / Ученые получили новые данные о ландшафте на Меркурии

14.09 / Онлайн-казино SlotsCity.ua первым на рынке азартных игр внедрило авторизацию игроков с приложением “Дія”

18.07 / Новейший российский однодвигательный истребитель показали без чехла

23.09 / Рубль снизился к доллару

17.12 / Ветеран торгового флота США счел честью награждение российской медалью

26.11 / Welt – сортировка больных, нехватка кадров и очереди на ревакцинацию — четвёртая волна коронавируса доводит Германию до предела

08.09 / В Госдуме предложили наказывать за недобросовестную рекламу

12.08 / Трамп удивился выбранному Байденом кандидату в вице-президенты США

17.05 / “У…бень” – “Ссыкливый дрочер из силосной ямы”. Кива и советник Авакова обменялись комментариями по поводу научной работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика