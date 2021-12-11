Москва призвала избежать ракетного кризиса в Европе

Пока не поздно необходимо избежать нового ракетного кризиса в Европе, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Нужно, пока не поздно, избежать нового ракетного кризиса в Европе, появления на этих территориях средств средней и меньшей дальности. Недопустимо, это прямой путь к разгону конфронтации», – цитирует Рябкова РИА «Новости».

Он добавил, что, согласно российской позиции, гарантии безопасности могут обсуждаться в рамках диалога с США по стратегической стабильности.

«В группе по стратстабильности есть направление работы, которая официально называется как "действия, имеющие стратегический эффект», – отметил дипломат.

Попытки военного и военно-технического освоения территорий у российских границ и ответ Москвы, российские конструктивные предложения о непродвижении НАТО на восток – эти действия имеют стратегический эффект, указал замглавы ведомства.

«Именно там – в формате этой группы – мы прежде всего будем заниматься отработкой соответствующих сюжетов и заранее призываем наших коллег принять в расчет такую перспективу: ситуация поменялась, больше мириться с происходящим мы не будем, они должны из этого исходить», – сказал Рябков.

Напомним, США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД. Российский лидер заявил о существенно возросших рисках после прекращения действия ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов.

В сентябре 2019 года президент РФ направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.