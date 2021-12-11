Польша потребовала от РФ решить, хочет ли Москва быть с Европой или против

Время уступок закончилось, РФ должна решить – хочет она «быть с Европой или против Европы», сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий считает, что РФ «исследует границы дозволенного». По его мнению, Москва стремится «разделить Европу», а газопровод «Северный поток – 2» должен стать «символом и инструментом господства РФ над Центрально-Восточной Европой».

Премьер заявил, что Запад покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода. Моравецкий заявил, что «время уступок закончилось». «На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на la Repubblica.

Напомним, Моравецкий сообщил о намерении убеждать нового канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что «Северный поток – 2» предназначен для шантажа. Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали ужесточить санкции против России.