 

Россиянин получил длительный срок в Бразилии за контрабанду диких животных

11.12.2021, 7:14, Новости дня
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Гражданин РФ приговорен к 11 годам тюрьмы в Бразилии за участие в незаконной международной торговле дикими животными, сообщил координатор Национальной сети по борьбе с контрабандой диких животных (Renctas) Деннер Джованни.

Помимо тюремного срока, суд также назначил ему штраф в размере 181,6 тыс. реалов (свыше 32 тыс. долларов). «Считаем это задержание образцовым, так же как и приговор в виде 11 лет лишения свободы. <…> Это важная фигура в международной контрабанде пауков. Он имел связи во многих странах <…>. Теперь у властей есть качественный материал для того, чтобы раскрыть эту глобальную сеть», – передает его слова ТАСС со ссылкой на газету «Глобу».

Как установили следователи, преступная группа, в которую входил россиянин, действовала в Австралии, Белоруссии, Германии, Мадагаскаре, Мексике, ОАЭ, Финляндии, Чехии, ЮАР и Японии, а также в странах юго-восточной Азии. Среди его сообщниц были его бывшая и нынешняя супруга, сообщили правоохранители.

При этом отмечается, что Кравченко ранее задерживался в Бразилии в январе этого года при попытке вывезти через международный аэропорт Сан-Паулу 50 ящериц, выводка пауков, 20 редких жаб и 100 беспозвоночных. Тогда его оставили на свободе, изъяв документы и установив за ним слежку. Как полагают местные правоохранители, в июне, когда он был задержан, житель России пытался перебраться из Рио-де-Жанейро в город Фос-ду-Игуасу на границе с Парагваем.

По данным Renctas, ежегодно из дикой природы Бразилии изымают 38 млн представителей дикой фауны. Ежегодный оборот на черном рынке этих животных оценивается в 2 млрд долларов, он занимает третье место после незаконного оборота наркотиков и оружия.

Напомним, биолог собирался вылететь в Санкт-Петербург. В багаже и ручной клади у него находились 50 ящериц, 50 пауков, 25 лягушек и более 100 беспозвоночных, всех животных он поймал самостоятельно.

Ранее в Оренбургской области на автомобильном пункте пропуска через границу РФ пограничными службами был остановлен автомобиль, в прицепе которого под видом капусты перевозились 4 100 среднеазиатских черепах.



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