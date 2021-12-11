В США заявили об отложенной Вашингтоном отправке военной помощи Украине

Вашингтон подготовил дополнительную военную помощь для Украины на 200 млн долларов, но отложил отправку, заявили источники.

Источники NBC News заявили, что помощь подготовили в последние недели. Однако Белый дом отложил отправку вопреки желаниям Украины и ряда членов Конгресса США. Речь идет о небольшой партии оружия и военной техники. Отправку отложили, чтобы получить больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности и сохранения рычагов воздействия «в случае нападения со стороны России». При этом у США есть другие варианты помощи Киеву, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен «в случае вторжения России», передает РИА «Новости».

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.