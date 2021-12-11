 

В США заявили об отложенной Вашингтоном отправке военной помощи Украине

11.12.2021, 7:14, Новости дня
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Вашингтон подготовил дополнительную военную помощь для Украины на 200 млн долларов, но отложил отправку, заявили источники.

Источники NBC News заявили, что помощь подготовили в последние недели. Однако Белый дом отложил отправку вопреки желаниям Украины и ряда членов Конгресса США. Речь идет о небольшой партии оружия и военной техники. Отправку отложили, чтобы получить больше времени для дипломатических усилий по ослаблению напряженности и сохранения рычагов воздействия «в случае нападения со стороны России». При этом у США есть другие варианты помощи Киеву, включая гораздо больший пакет, который будет одобрен «в случае вторжения России», передает РИА «Новости».

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. США утверждают, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.



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