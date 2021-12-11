 

Зеленский заявил Байдену, что готов к прямым переговорам с Путиным

11.12.2021, 6:34, Новости дня
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Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Джо Байденом выразил готовность провести переговоры с Владимиром Путиным. Как пишет «Телеканал новин 24», заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что украинские власти обсуждают и готовы обсуждать вопросы безопасности, касающиеся Украины, не только с союзниками и партнёрами.


Reuters

9 декабря Джо Байден и Владимир Зеленский полтора часа общались по телефону. Среди прочего говорилось и о Минских соглашениях, и о прямых переговорах украинской власти с главой Кремля Владимиром Путиным. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига. Он выступил с комментариями касаемо телефонного разговора президентов США и Украины.

По словам Сибиги, украинская сторона в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе представила «стратегическое видение следующих шагов имплементации Минских соглашений». Эти шаги базируются «на украинском национальном интересе», ведь главное для Украины – это вернуть мир.

Сибига заверил, что украинские власти обсуждают и готовы обсуждать вопросы безопасности, касающиеся Украины, не только с союзниками и партнёрами.

«Сегодня также звучало, что президент Украины готов к переговорам с Путиным. Украинская сторона готова к переговорам, имеет позицию. И мы надеемся, что при поддержке наших партнёров мы придём к этим разговорам», — подытожил представитель офиса украинского президента.

 



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