Кандидат в президенты Франции Земмур первый визит запланировал в республику экс-СССР

В рамках своей первой зарубежной поездки в качестве кандидата в президенты Франции политик, журналист и писатель Эрик Земмур посетит Армению.

«Я буду в Армении с 11 по 14 декабря. Страна, которая является давним другом Франции», – написал он в Тwitter.

В пресс-релизе, опубликованном в Twitter политика, рассказывающем подробности визита, говорится, что визит будет иметь историческое и культурное значение, а также станет «геополитическим измерением» на Южном Кавказе.

Отмечается, что в Армении у Земмура запланированы встречи по вопросам французских инвестиций за рубежом.

30 ноября французский публицист Эрик Земмур объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в апреле будущего года. В десятиминутном видеоролике на своем канале в YouTube Земмур, которого уже называют «французским Трампом», сообщил о намерении «спасти Францию» и «вернуть ей суверенитет, отобранный Брюсселем».