Секретарь ОП исполнит просьбу маленького москвича в ходе акции «Елка желаний»

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева поучаствовала во всероссийской предновогодней акции «Елка желаний», в рамках акции она исполнит желание мальчика Ильи из столицы, который загадал на Новый год игрушечный автобус.

«Когда ты даришь подарки, ты сам становишься счастливее и, конечно же, делаешь немножечко счастливее того, кому его подарил. Призываю всех к этой акции присоединиться. Мне будет очень приятно, я буду рада, если этот автобус поможет ребенку стать счастливее», – сказала Михеева, сняв желание с елки, передает ТАСС.

Акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября, желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Проект «Мечтай со мной» и акция «Елка желаний» входят в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2018 году глава государства исполнил мечты пяти участников проекта «Мечтай со мной», а в 2019 и 2020 гг. поучаствовал в акции «Елка желаний», исполнив желания четырех участников.

Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы «Россия – страна возможностей» была создана одноименная автономная некоммерческая организация.