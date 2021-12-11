МИД обвинил НАТО в «подталкивании» Украины к агрессивным шагам

Курс США и других стран Запада на втягивание Украины в НАТО создает неприемлемые угрозы безопасности России, альянс подталкивает Украину к агрессивным шагам, заявили в пресс-службе МИД России.

«Вместо того чтобы одернуть своих украинских протеже, страны НАТО подталкивают Киев к агрессивным шагам. Иначе нельзя интерпретировать участившиеся внеплановые учения США и их союзников в Черном море. Самолеты стран-членов НАТО, в том числе стратегические бомбардировщики, регулярно совершают провокационные облеты и опасные маневры у рубежей России. Продолжается военное освоение территории Украины, накачка страны оружием», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что втягивание Украины в НАТО чревато появлением там ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной РФ и других дестабилизирующих вооружений. «Такое безответственное поведение создает неприемлемые угрозы нашей безопасности, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», – пояснили в пресс-службе.

В МИД подчеркнули неприемлемость нагнетания конфронтации в отношении России. В ведомстве добавили, что в качестве предлога используется ситуация на Украине, в отношении которой Запад «взял курс на поощрение русофобии, выгораживание действий киевского режима по срыву Минских договоренностей и подготовке к силовому сценарию на Донбассе».

Кроме того, в российском МИДе настояли на получении конкретной реакции НАТО на выдвинутые Россией предложения по снижению напряженности в Европе, в частности, возобновить регулярный диалог между оборонными ведомствами по линии РФ – США и РФ – НАТО.

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Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Напомним, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» РФ на Украину. Путин заявил, что РФ «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.