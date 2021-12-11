Прогноз Минсельхоза США вызвал падение мировых цен на пшеницу

США повысили прогноз по мировым и внутренним запасам зерна, снизив его в вопросе экспорта, что обернулось падением цен на пшеницу.

Отмечается, что резкий скачок цен на пшеницу почти до десятилетнего максимума ранее привел к истощению запасов в разных регионах от Австралии до Северной Америки. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, передает «Рамблер» со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается в отчете, высокие цены на зерновые сдерживают экспортные продажи США, которые упали до самых низких значений с 2018 года. «Основное давление на США заключается в том, что мы являемся самым дорогим источником пшеницы на мировом рынке. Пока мы это не исправим, наш спрос продолжит страдать», – рассказал Bloomberg аналитик AgriVisor LLC Карл Сетцер.

Из последнего ежемесячного отчета, опубликованного минсельхозом США, следует, что повысились прогнозы по мировым и внутренним запасам зерна, в том числе в производстве сельхозкультур для Австралии, РФ и Канады, также был сокращен экспорт. Информация привела к падению цен на пшеницу.

В итоге цены на пшеницу на бирже в Чикаго завершили день снижением на 2,2% – это самый низкий уровень с 8 ноября. Упала стоимость контрактов и по другим видам зерна. Как пишет издание, устойчивое падение может привести к снижению мировых цен на продовольствие, которые приближаются к рекордно высоким уровням.

В 2020/2021 сельхозгоду РФ экспортировала около 38,4 млн тонн зерна. В этом году объем экспорта пшеницы может составить 45–48 млн тонн.

Ранее сообщалось, что минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2021 году до 74,5 млн тонн.